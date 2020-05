Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Dienstag, 12. Mai 2020) - Zicix Corporation (OTC PINK: ZICX) ist in aktuelle Geschäftsverhandlungen um Persönliche Schutzausrüstung (PSA) in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) angesichts der Covid-19 Ausbruch zu bringen. Generaldirektor William Petty verkündete Montag, daß der erste Verkauf von PPE in Form von chirurgische K95 Masken mit einem texkanischen Altersheim abgeschlossen wurde.

Dieser erste ausgeliferte Auftrag koennte sich zu einer zukünflichen Partnerschaft mit insgesamt 18 möglichen Medizinischen Einrichtungen ausweiten. Dieser Verkauf kennzeichnet die erste Instanz einer positiven Geschäftsbilanzfuer die Medizinische Geschäftsabteilung von Zicix Corporation.

Herr Petty hatte zuvor die Verfügbarkeit von tausenden von Masken unter Genehmigung durch die US Nahrungsmittel-und Droge-Leitung (FDA) angekündigt. Zicix Corporation sucht weiterhin nach Geschäftsmöglichkeiten um lokale und bundesweite medizinisches Fachpersonal zu unterstützen mit der Fähigkeit spezielle Aufträge von bis zu 1 Million Masken zu füllen.

Für weitere Geschäftsneuigkeiten und Informationen folgen Sie uns bitte auf Twitter @ZicixCorp

Über Zicix Corporation (OTC PINK: ZICX): Ursprünglich als Dienstleister im Gesundheitswesen gegründet so erfolgt zur Zeit eine geschaeftliche Umstruktierung mit der Absicht den Erwerb und die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen, Verbraucher, den Einzelhandel und andere Branchen einzugliedern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.ZicixCoupons.com oder Telelonnummer: +1 (210)-260-3125

Wir sind auch auf Twitter abrufbar @ZicixCorp

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/55764