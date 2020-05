Andersen Global setzt seine Expansion Afrika fort. Die in Nouakchott niedergelassene Anwaltskanzlei Chinguity Law tritt der Organisation als erste kooperierende Kanzlei in Mauretanien bei.

Chinguity Law wurde 2009 gegründet. Die Rechtsanwaltskanzlei bietet einen Komplettservice an und besteht aus mehr als sechs Anwälten, die im ganzen Land tätig sind. Die Kanzlei hat zwei Standorte in Nouakchott und vertritt Privatpersonen, kleine und mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne. Die Kanzlei ist auf eine Reihe von Bereichen spezialisiert, darunter Familienrecht, Unternehmensrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Finanzwesen, Gesellschaftsrecht und Versicherungsrecht.

"Kundenservice ist unsere oberste Priorität, und die Zusammenarbeit mit Experten, die ähnliche Ansichten teilen, ist für uns äußerst wichtig", sagte der geschäftsführende Partner des Büros, Boumiya Hamoud. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global bietet unseren Kunden eine umfassendere Dienstleistungspalette und verbessert unsere Fähigkeit, regional und global eine qualitativ hochwertige, nahtlose Abdeckung zu bieten."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Boumiya und sein Team demonstrieren ihre Leidenschaft für Verantwortung und werden eine bedeutende Rolle in unserer afrikanischen Expansionsstrategie spielen. Sie stellen unseren ersten Auftritt in diesem Land dar und vertiefen unsere bestehende Präsenz in Westafrika. Wir werden unsere Fähigkeiten auf dem gesamten Kontinent weiter ausbauen, indem wir ähnliche Gruppen hinzufügen, die unsere Grundwerte und unsere Vision teilen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 168 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200512005899/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700