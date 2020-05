Verimatrix und sein Partner Jscrambler kombinieren branchenführenden JavaScript-Schutz mit einfach zu implementierenden Lösungen für den Schutz von Anwendungen

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX) gab heute die Partnerschaft mit Jscrambler bekannt, durch die das Portfolio der preisgekrönten Application Shielding-Lösungen von Verimatrix um führende JavaScript-Schutztechnologien ergänzt wird.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Sicherheit in zahllosen Industriezweigen zu stärken, die extrem leistungsfähige und gleichzeitig höchst kundenfreundliche Technologien zur Bekämpfung von Kriminellen benötigen. Diese Kriminellen führen immer ausgeklügeltere Angriffe auf Anwendungscode aus und nutzen dabei Techniken wie beispielsweise Reverse Engineering, Manipulation, Missbrauch und Aufschalten all dies kann über Webbrowser erfolgen.

Die Angriffe führen häufig zu lästigem IP-Diebstahl, Datenexfiltration und Reputationsverlust, was in vielen Fällen durch Implementierung von Verschleierung auf Unternehmensebene, Codesperren und selbstverteidigender Technologie verhindert werden könnte. Sowohl Verimatrix als auch Jscrambler sind bewährte und erprobte Anbieter dieser Sicherheitslösungen, und diese Partnerschaft kombiniert das renommierte JavaScript-Know-how von Jscrambler mit dem umfangreichen Portfolio an In-App-Schutzlösungen von Verimatrix.

"Verimatrix wird immer wieder als Innovator im Bereich der Anwendungsabschirmung gelobt, der leistungsstarke Gegenmaßnahmen gegen diese neuesten Angriffstechniken und ihre verheerenden Folgen bietet", so Martin Bergenwall, SVP of Product Management von Verimatrix. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, sowohl bestehenden als auch potenziellen Kunden, die ihre Webanwendungen sicherer machten möchten, einen JavaScript-In-App-Schutz anzubieten. Es ist eine Ehre, mit einem weiteren Branchenführer wie Jscrambler zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen und so ein weiteres potenzielles Schlupfloch für Hacker zu schließen."

"Als bewährter Marktführer, der zu hohen Standards in der Branche beigetragen hat, ist Verimatrix ein Unternehmen, mit dem gern unsere Kräfte bündeln, um die Messlatte noch höher zu legen und JavaScript-Code einbeziehen", erklärte Carlos Rocha Gonçalves, Head of Marketing and Sales von Jscrambler. "Unternehmen verfügen heute über Web-, Hybrid- und native Anwendungen. Durch die Kombination der Best-of-Breed-Funktionen von Jscrambler und Verimatrix sind wir in der Lage, ein komplettes Spektrum ausgeklügelter Abwehrlösungen anzubieten, um alle Arten von Code manipulationssicher, selbstverteidigend und verborgen zu halten."

Näheres über die Sicherheitslösungen von Verimatrix erfahren Sie unter www.verimatrix.com/solutions/code-protection.

Über Jscrambler

Jscrambler bietet Sicherheitslösungen auf Unternehmensebene, mit denen JavaScript-Anwendungen nicht nur selbstverteidigend und widerstandsfähig gegenüber Manipulationen und Reverse-Engineering werden, sondern gleichzeitig einen vollständigen Überblick über Angriffe auf Client-Seite, einschließlich DOM-Manipulationen, Angriffe auf die Web-Lieferkette wie z. B. Magecart und Kunden-Hijacking bieten. Jscrambler genießt das Vertrauen der Fortune 500 und einiger der innovativsten Unternehmen der Welt in Sektoren wie Finanzen, E-Commerce, Medien und Gaming. Näheres erfahren Sie unter www.jscrambler.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen für eine Vielzahl an Märkten. Beim Schutz von Systemen, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, vertrauen zahlreiche führende Serviceprovider und Innovatoren weltweit auf Verimatrix. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung und den branchenweit besten Köpfen in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Unternehmensherausforderungen seiner Kunden zu erkennen und proaktiv anzugehen. Die Partner von Verimatrix stellen innovative, kundenfreundliche Lösungen bereit, die kosteneffizient und unkompliziert implementiert werden können und durch weltweit präsente Kundenserviceteams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

