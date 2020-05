Die Stürme am vergangenen Wochenende, die in vielen Fällen von Hagel begleitet waren, haben in der spanischen Region Valencia etwa 6.000 ha Erträge getroffen, wie Zitrusfrüchte, Persimonen, Mandeln und Sommerfrüchte. Die anfänglichen Verluste werden auf mehr als 9 Millionen EUR geschätzt, wie die Vereinigungen La Unió de Llauradors und AVA-ASAJA...

Den vollständigen Artikel lesen ...