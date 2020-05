PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zu geplanten Windkraft-Anreizen:



Der Ausbau der Windkraft ist notwendig und die Energiewende demokratisch beschlossen. Sie darf nicht von Einzelinteressen torpediert werden. Es darf aber auch keine Energiewende auf Biegen und Brechen geben. Das vom Wirtschaftsminister vorgelegte Modell einer Beteiligung der Kommunen an den Erträgen, ergänzt um die Möglichkeit günstigeren Stroms für die Anwohner, ist ein richtiger Schritt, um die Akzeptanz der Windenergie zu erhöhen. Eine besondere Förderung von Bürgerwindparks, bei denen Bewohner selbst die Investoren sind, könnte das noch ausbauen. Misstrauisch an Altmaiers Vorschlag macht nur die Tatsache, dass der an die Kommunen abzuführende Betrag von rund 20 000 Euro pro Windrad und Jahr so widerstandslos auf Zustimmung der Branche gestoßen ist. Da geht wohl noch mehr./ra/DP/stk

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken