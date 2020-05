KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Krankenversicherung:



"Wieder einmal zeigt sich, wie konjunkturabhängig die sozialen Sicherungssysteme sind. In guten Zeiten geht es auch den Sozialkassen gut, doch jede Rezession hinterlässt tiefe Spuren. Corona trifft die Kassen auch insofern zu einem schlechten Zeitpunkt, als Gesundheitsminister Jens Spahn in den vergangenen Jahren die Leistungen deutlich ausgeweitet hat. Auch das belastet die Bilanzen von AOK, Barmer, DAK und Co. Dass die Kassen nach dem Staat rufen und einen höheren Bundeszuschuss verlangen, ist nachvollziehbar. Zum einen kommen sie wegen der Corona-Pandemie für gesamtgesellschaftliche Leistungen auf. Zum anderen wäre die Alternative ein stark steigender Zusatzbeitrag, den Arbeitgeber und Versicherte aufzubringen haben. Höhere Abgaben aber sind Gift für die Wirtschaft, gerade angesichts der drohenden Rezession."/ra/DP/he

