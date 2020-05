LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum Tempolimit:



"Nachdem das Thema mehrfach hochkochte, wird gerade eine Temperaturstufe heruntergeschaltet. Erst verkniff sich der Automobilclub ADAC mit Blick auf die Uneinigkeit der eigenen Mitgliederschaft eine Empfehlung. Und nun spricht sich der Deutsche Verkehrssicherheitsrat gar mehrheitlich für eine solche Begrenzung aus. Das ist nicht irgendein Gremium. Darin sitzt alles, was im Verkehrsbereich Namen und Einfluss hat. Das Mantra von "Auf Autobahnen wird ein Drittel der Verkehrsleistung erbracht, aber der Anteil der Verkehrstoten liegt nur bei 13 Prozent" hat sich eben überholt. Denn der genauere Blick zeigt: Zwei Drittel der Toten bei geschwindigkeitsbedingten Unfällen kamen in Abschnitten ohne Limit ums Leben. Mit Tempo 130 ließen sich also sehr wohl einige Menschenleben retten. Noch können sich viele in Deutschland kein generelles Tempolimit vorstellen. Aber das war beim Rauchverbot auch nicht anders."/ra/DP/he

