FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (Call 10.30 h) und Hauptversammlung (12:00 h online) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen 07:00 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 DEU: TUI, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) mit "Statusbericht" zu den Folgen der Corona-Krise auf das Unternehmen und die Tourismusbranche 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: PBB, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Jahreszahlen (detailliert) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: CompuGroup Medical, Hauptversammlung (online) 13:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 17:55 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Leifheit, Q1-Zahlen GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen LUX: SAF-Holland, Q1-Zahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/20 08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/20 15:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell Teilnahme am Webinar 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + 0930 Kabinettssitzung + 1300 Bundespressekonferenz + 1300 Bundestag, Regierungsbefragung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) + Debatte über Grenzöffnung + 1400 Digitale Veranstaltungsreihe «One click to Europe» zu «Coronakrise - Wie geht es unseren französischen Nachbarn?» mit der französischen Botschafterin I.E. Frau Anne-Marie Descôtes 10:00 DEU: Banken-Konferenz der "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft ("Retail-Bankentag") als Digitalkonferenz u.a. mit Joachim Schmalzl (DSGV) und Bernd Geilen (ING Deutschland) 11:00 DEU: Gemeinsame Online-Pk VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie zur aktuellen Situation in der Bau- und Baumaschinenindustrie 13:00 EUR: Videoschalte der EU-Landwirtschaftsminister Die Minister wollen über mögliche neue Maßnahmen zur Unterstützung des Landwirtschafts- und Fischereisektors in der Corona-Krise beraten. Thema ist zudem eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden. + 1700 Online-Pk 13:30 DEU/FRA: Sitzung des Französischen Verbands der Luftfahrtindustrie und des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Es geht um die aktuelle Lage der deutschen und französischen Luft- und Raumfahrt in der Corona-Virus-Krise. Im Anschluss an die Sitzung gibt es eine Video-Pressekonferenz. 14:00 CHE: Pk IATA (Dachverband der Fluggesellschaften) zu Coronavirus-Folgen EUR: Europaparlament debattiert über EU-Gipfel und Corona-Wiederaufbaufonds. Die Abgeordneten debattieren am Mittwochnachmittag (ab ca. 16.00 Uhr) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel über die Pläne zur wirtschaftlichen Erholung der Europäischen Union nach der Corona-Krise. 16:00 DEU: Videokonferenz Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure EU: Fortsetzung: Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi