EZB - Seit Tagen diskutiert die Politik über die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank - nun hat sich einer der maßgeblichen Richter zu Wort gemeldet. Peter Michael Huber, als Berichterstatter im Zweiten Senat für das Verfahren zuständig, hat sich gegen den Vorwurf verwahrt, das Urteil schädige die europäische Rechtsordnung. Die Europäische Union sei nun mal kein Bundesstaat. Das Unionsrecht habe keineswegs absoluten Vorrang vor den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. "Der Satz der Kommissionspräsidentin von der Leyen, das Europarecht gelte immer und ohne jede Einschränkung, ist, so gesehen, falsch", sagte Huber in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. "Auch die anderen Mitgliedstaaten kennen äußerste, an ihre Verfassungsidentität anknüpfende Grenzen, wo sie den Vorrang der nationalen Verfassungen vor dem Europarecht postulieren." Das betreffe aber nur einen winzigen Teil des EU-Rechts. (SZ S. 5/FAZ S. 2)

PRIVATE EQUITY - Beteiligungsgesellschaften legen wegen der Corona-Krise reihenweise Unternehmensverkäufe auf Eis. So wurden nach FAZ-Informationen Transaktionen mit dem Hemdenhersteller Eterna und dem Betonmaschinenbauer Top-Werk mit der Hess-Gruppe eingeleitet und inzwischen verschoben. Gescheitert ist der Versuch, den Autozulieferer Flabeg zu verkaufen, der meldete Insolvenz an. (FAZ S. 25)

ERBSCHAFTSTEUER - Wer in Deutschland eine Firma erbt oder geschenkt bekommt, muss darauf oft kaum Steuern zahlen. Diese Privilegien sollen Jobs schützen. So erhielten in vergangenen Jahren auch 90 Kinder unter 14 steuerfrei Firmen im Wert von 30 Milliarden Euro. Vor einer Neuregelung der Erbschaftsteuer wurden besonders viele Firmen mit einem Wert von jeweils mehr als 26 Millionen Euro an die nächste Generation übertragen, wohl um wenig ans Finanzamt zu zahlen, zeigt eine neue Auswertung. (SZ S. 17)

URLAUBSREISEN - Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen dürften die Reisebeschränkungen innerhalb der EU bald gelockert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron haben sich nach Angaben aus dem Élysée-Palast darauf verständigt, die deutsch-französische Grenze wieder zu öffnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer muss dem Plan allerdings noch zustimmen. Das Thema werde am Mittwoch im Kabinett beraten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums, "dem gilt es nicht vorzugreifen". Die Kontrollen an den deutschen Grenzen würde ohne eine Verlängerung am 15. Mai auslaufen. Eine Vereinbarung zwischen Berlin und Paris dürfte auch andere Länder dazu bewegen, ihre Beschränkungen zu lockern. Die EU-Kommission wird am Mittwoch eine schrittweise Öffnung der Grenzen im Schengenraum empfehlen. Wenn Reiseveranstalter und Hotels die nötigen Vorkehrungen träfen, könnten auch Urlaubsreisen in diesem Sommer ermöglicht werden, schreibt die Brüsseler Behörde in einem Dokument, das dem Handelsblatt vorliegt. Auch die Wirtschaft drängt, die Beschränkungen zu lockern. Seit mehreren Monaten sei der Tourismus lahmgelegt, Veranstalter stünden vor dem Aus, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig. (Handelsblatt S. 9)

URLAUBSREISEN - Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Urlaubsreisen innerhalb Europas wieder zu ermöglichen. "Wir wollen, dass die EU-Bürger möglichst bald wieder in Europa reisen können", sagte der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß. "Dabei geht es nicht darum, eine einheitliche Lösung für alle Mitgliedstaaten und alle Urlaubsregionen zu finden." Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch gemeinsame Leitlinien für den Sommerurlaub beschließen. (Funke Mediengruppe/SZ S. 17)

GRENZKONTROLLEN - Die europäischen Konservativen erhöhen den Druck auf die EU-Kommission, sich für die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vom 15. Mai an einzusetzen. In einem Brief an ihre Parteifreundin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), fordern Abgeordnete der Europäischen Volkspartei (EVP) aus der ganzen EU ein Ende der zu Beginn der Corona-Krise eingeführten Kontrollen. Auch die Quarantänevorschriften für EU-Bürger, die in ein anderes EU-Land reisen, sollten aufgehoben werden. Das Schreiben liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor. An diesem Mittwoch will die EU-Kommission erklären, wie sie sich ein Ende des Corona-Grenzregimes vorstellt. (RND)

GRENZKONTROLLEN - Trotz zahlreicher Lockerungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bleibt das grenzüberschreitende Reisen in Europa schwierig. Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch einen Stufenplan vorlegen, der vorsieht, die Kontrollen flexibel und nur schrittweise wieder aufzuheben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gerät zunehmend unter Druck, die vorerst bis 15. Mai geltenden Kontrollen an den deutschen EU-Binnengrenzen nicht mehr zu verlängern. "Es ist klar, dass die Reisebeschränkungen für die grenznahe Bevölkerung eine große Belastung darstellen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag. Seehofer sei sich allerdings auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darin einig, "dass wir sehr vorsichtig sein müssen". (SZ S. 1)

AUTOMOBILBRANCHE - VW-Chef Herbert Diess will sie, seine Kollegen Ola Källenius und Oliver Zipse von Daimler und BMW wollen sie auch: eine staatliche Kaufprämie, um die Autoindustrie aus der Coronakrise und dem Konjunkturtal zu führen. Doch Gegenwind kommt von prominenten Ökonomen und Deutschlands mächtigstem Gewerkschafter. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann betont im Interview, dass Kaufanreize für Autokunden allenfalls Bestandteil eines umfassenderen Konjunkturpakets sein könnten. "Und dies muss schnell kommen, eine Politik des Abwartens würde die gesellschaftlichen Kosten enorm erhöhen." (Handelsblatt S. 4)

HOCHSCHULEN - Das Sommersemester 2020 ist das erste Online-Semester. Der Umbau fand innerhalb weniger Wochen im Hauruckverfahren statt. Online-Vorlesung, Lehrvideo, digitale Sprechstunde - was früher ein netter Zusatz war, muss nun für fast drei Millionen Studierende funktionieren. Das ist - zumindest oberflächlich betrachtet - erstaunlich gut gelungen. Flächendeckende andauernde Serverausfälle blieben aus. Das lag vor allem daran, dass viele Hochschulen schnell von eigenen Plattformen zu Drittanbietern wie Zoom übergingen. Doch die Digitalisierung kostet viel Geld. Der Bund muss den Hochschulen dringend helfen, fordert die Opposition: Bisher "lässt der Bund die Hochschulen mit der Mammutaufgabe digitale Lehre komplett allein", kritisiert etwa die grüne Innovationspolitikerin Anna Christmann. Sie fordert, der Bund müsse "noch vor der Sommerpause eine Digitalisierungspauschale auf den Weg bringen". Eine solche Pauschale von rund 100 Euro pro Student und Jahr hatte auch die Expertenkommission für Forschung und Innovationen schon Anfang 2019 vorgeschlagen. (Handelsblatt S. 12)

VERKÄUFER - Die Mehrheit der Verkäuferinnen und Verkäufer in Deutschland arbeitet zu Niedriglöhnen. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, über welche die Neue Osnabrücker Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe berichtet. Demnach verdienten Verkäuferinnen und Verkäufer im Jahr 2018 im Schnitt 1872 Euro brutto im Monat. 71,6 Prozent von ihnen arbeiteten im Niedriglohnbereich. (Neue Osnabrücker Zeitung)

