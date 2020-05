ETF-Anleger haben in den letzten Wochen massiv Kapital aus den Märkten abgezogen. Allein der SPDR S&P 500 ETF (SPY), größter ETF weltweit, hat seit Anfang April einen Nettoabgang von über 40 Millionen Shares zu verzeichnen - das entspricht rund elf Milliarden Euro. Das Misstrauen der Anleger in den jüngsten Aufschwung ist also offenbar enorm. Ob die Strategie, jetzt Aktienbestände abzugeben, sinnvoll ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt.In der Spitze wurden damit etwa acht Prozent des ETF-Gesamtbestands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...