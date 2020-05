Heidelberg/Berlin (ots) - Immer mehr Deutsche entscheiden sich beim Kauf eines neuen Fahrrads für die elektrische Variante. Und gerade in der Corona-Krise kann das E-Bike eine Alternative für den Arbeitsweg sein. Die gute Nachricht: Die Ladekosten für Strom fallen dabei kaum ins Gewicht. Das zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox in Kooperation mit Testberichte.de.E-Bike-Pendeln für knapp 20 Euro StromDeutsche Pendler legen durchschnittlich 17 Kilometer pro Wegstrecke zurück. Bei 220 Arbeitstagen summieren sich Hin- und Rückweg auf rund 7.500 Kilometer. Je nach Terrain, Unterstützungslevel und Gewicht benötigen Pedelecs für eine Strecke von 100 Kilometern zwischen 0,4 und 0,8 Kilowattstunden. Die jährlichen Stromkosten für einen E-Bike-Pendler belaufen sich unter diesen Annahmen auf 9 bis zu 18 Euro pro Jahr.Zum Vergleich: Autofahrer müssen aktuell für die gleiche Strecke durchschnittlich 683 Euro für Benzin und 567 Euro für Diesel aufwenden. Die Tankkosten sind damit bis zu 40 Mal höher als die Ladekosten bei einem E-Bike.Bis zu 100 Euro Stromkosten in einem Akku-LebenDie Akkus von zulassungsfreien Pedelecs fassen zwischen rund 200 und 700 Wattstunden, das zeigen die Daten von 1.187 Pedelecs von Testberichte.de. Beim aktuellen Strompreis von durchschnittlich 30,23 Cent je Kilowattstunde kostet eine Aufladung zwischen 6 und 21 Cent. Über die gesamte Lebensdauer eines Akkus von rund 500 Ladezyklen wird Strom im Wert von 30 bis zu 106 Euro benötigt."E-Biker können die Stromkosten getrost vernachlässigen. Betrachtet man auch Anschaffungs- und Unterhaltskosten, ist das E-Bike für Pendler meist auch in Kombination mit einem Nahverkehrsticket noch eine günstigere Alternative zum Auto", erklärt Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox.MethodikVerivox hat die Verbrauchswerte von 1.187 Pedelecs mit höchstens 25 km/h ausgewertet. Die Daten wurden zur Verfügung gestellt von Testberichte.de. Die Länge der durchschnittlichen Pendlerstrecke beruht auf Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Die Daten zum Spritverbrauch stammen vom ADAC.Hintergrundinfos zum Thema E-Bikehttps://www.verivox.de/elektromobilitaet/themen/e-bike/Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- und Wechselservice, umfassende Expertise und die transparente Darstellung von über 29.000 Tarifen sind die Markenzeichen von Verivox.Im Energiebereich recherchiert Verivox tagesaktuell die Konditionen von über 1.100 Strom- und über 900 Gasanbietern und betreibt damit eine der deutschlandweit größten Datenbanken für Energietarife. Darüber hinaus ist Verivox das erste Fördermitglied der Schlichtungsstelle Energie e.V. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im September 2017 sieben Vergleichsportale im Bereich Energie analysiert und Verivox mit dem Prädikat "Sehr gut" zum Testsieger gekürt.Auf nationaler und europäischer Ebene engagiert sich Verivox seit vielen Jahren für besseren Verbraucherschutz und sucht den Dialog mit Behörden und Verbraucherschützern. Als erster Vertreter der deutschen Digitalwirtschaft haben die Tarifexperten von Verivox aktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für die Objektivität und Transparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt sowie die Selbstverpflichtung zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf digitalen Vergleichs- und Verbraucherplattformen unterzeichnet.Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für das Unternehmen arbeiten heute rund 500 Menschen. In über 20 Jahren haben die Tarifexperten mehr als 8 Millionen Verbraucher kompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und so für ihre Kunden mehr als 2 Milliarden Euro gespart.Pressekontakt:Lundquist Neubauer, Tel.: +49 (0)30 23328-155lundquist.neubauer@verivox.comNiels Genzmer, Tel.: +49 (0)30 91207- 124niels.genzmer@testberichte.deOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19139/4595492