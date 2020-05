The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B014675 RAIF.BK INTL 19/24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0CH31 DEKA STUFENZINS ANL 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ8F1D4 DZ BANK NK ITV.E3898 BD00 BON EUR NCA XFRA US887317BB04 WARNER MEDIA 16/27 BD00 BON USD NCA DCJK XFRA USU2339CBW74 DAIMLER FIN.N.A. 15/20 BD00 BON USD NCA WW4A XFRA USU97227AB52 WOLVERINE WLD W.16/26REGS BD00 BON USD NCA XFRA US25243YAX76 DIAGEO CAPITAL 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA US87612EAF34 TARGET 2031 BD01 BON USD NCA UX9B XFRA USU09254AD28 BLACKST.HLDGS FIN. 15/45 BD01 BON USD NCA XFRA XS1822301039 RAYTHEON TECH. 18/20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3RA3 LB.HESS.THR.CARRARA05A/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US404280BQ12 HSBC HLDGS 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US500630CE66 KOREA DEV.BK 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US69352PAJ21 PPL CAP.FDG 2044 BD02 BON USD NCA TUEH XFRA XS0503454166 TURKEY 10/20 BD02 BON EUR NCA GZ0A XFRA XS0506445963 GRD-DUCAL LUX. 10/20 BD02 BON EUR NCA 3DWB XFRA XS1234270921 DP WORLD 15/20 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1413583839 OPEL FINANCE INT.16/20MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1569801886 JPMORGAN CHASE 17/20 MTN BD02 BON TRY NCA XFRA XS1612940988 WPP FINANCE 17/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1759275578 POLYUS FINANCE 18/21 CV BD02 BON USD NCA OD6X XFRA DE000A0HGL63 WARB.GL.WERTE STABILI.-F. FD00 EQU EUR NCA XRQ8 XFRA LU0374106754 ROBECOSAM SUS.FOOD EQ.DEO FD00 EQU EUR N