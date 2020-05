FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.020 EUR

1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.323 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.249 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.045 EUR

SNAV XFRA IE00BZ048579 ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD 0.061 EUR

36B1 XFRA IE00BDDRDW15 ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. 0.098 EUR

FEUI XFRA IE00BYSX4176 FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO 0.058 EUR

FYEQ XFRA IE00BYSX4739 FUI-E.M.Q.I.E. DLD 0.031 EUR

2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.120 EUR

TZB4 XFRA SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417 0.188 EUR

