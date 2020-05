Frankfurt am Main (ots) - Am 12. Mai 2020 hat der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) erstmalig die Gewinner des MAX-Awards in einem Videoformat online bekannt gegeben. Die von Alexander Mazza moderierte Preisverleihung wurde zeitgleich um 17 Uhr auf Facebook, YouTube und der Webseite des Awards ausgestrahlt. Insgesamt wurden 28 Trophäen von Jurypräsident Michael Koch und DDV-Präsident Patrick Tapp vergeben - davon fünf in Gold, neun in Silber und vierzehn in Bronze.Die Arbeit "BVG - nächster Halt: Weltkulturerbe" von Jung von Matt im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe bekam die meisten Stimmen im Online-Voting und wurde "Best in Show". Der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene Microsoft-Sonderpreis "KI im Kundendialog" ging in Gold an DDB Germany für Ihre Dialogkampagne "Lufthansa Inspiration Cam" im Auftrag der Deutschen Lufthansa. Im Rennen um die begehrte Auszeichnung "Agentur des Jahres" konnte sich Digitas Pixelpark vor Serviceplan und vor Kolle Rebbe an die Spitze setzen.Auch der Kreativnachwuchs wurde im Rahmen der Preisverleihung mit dem MAX Junior Award ausgezeichnet. Aufgabe in diesem Jahr war es, eine kreative und umsetzbare Dialogmarketingkampagne für den internationalen Club "Die Schlitzohren" zu entwickeln. Angesprochen werden sollten sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen mit dem Ziel, die gemeinnützige Organisation in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und Spenden zu generieren. Drei Arbeiten schafften es auf die Shortlist. Eine Gruppe von Studenten der Fachhochschule Südwestfalen erhielt Bronze. Jeweils einmal Gold ging an die Junioren von Digitas Pixelpark und an den Nachwuchs von Geometry."Schwierige Zeiten, erfordern kreative Maßnahmen. Mit der digitalen Preisverleihung des MAX-Awards in diesem Jahr haben wir einen hervorragenden Weg gefunden, unsere Preisträger auf eine spannende und kurzweilige Art auszuzeichnen und gleichzeitig dem MAX-Award eine noch größere Reichweite über eine Vielzahl von Online-Kanälen zu geben. Die Resonanz auf unsere online Preisverleihung war so großartig, weshalb wir überlegen, ob diese Form der Verleihung für einen Kreativwettbewerb im digitalen Kommunikationszeitalter auch in Zukunft eine zusätzliche, ergänzende Option neben der Preisverleihung auf großer Bühne ist.", so das Fazit von DDV-Präsident Patrick Tapp.Pressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/4595495