Rohstoffe: Dreht jetzt der Ölpreis?

Anzeige / Werbung Die Ölpreise können sich weiter erholen, wobei das nordamerikanische WTI-Öl gestern kräftig um mehr als sechs Prozent gestiegen ist. WTI erreichte ein 5-Wochen-Hoch, in der Hoffnung, dass Saudi-Arabien wie gestern angekündigt ab Juni weitere Produktionskürzungen von 1 Million Barrel am Tag umsetzen wird, - zusätzlich zu ihren ohnehin angekündigten Kürzungen im Rahmen der jüngsten OPEC+-Vereinbarung. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Insgesamt würden sich die saudischen Ölkürzungen damit ab Juni auf knapp 7,5 Millionen Barrel am Tag belaufen. Zwischen Mai und Juni war vereinbart worden, dass die OPEC+ (inkl. Russland) ihre Förderung um 9,7 Millionen Barrel am Tag reduzieren werden. Von Juni 2020 bis April 2022 soll die Kürzung dann leicht gesenkt werden. Ölpreis auf Erholungstour Das macht Hoffnung auf steigende Ölpreise, wie sie auch am WTI-Ölpreis-Chart zu erkennen sind. Der Ölpreis stabilisiert sich nach dem dramatischen Absturz auf unter 10 Dollar. Die Erholung wird von einem steigenden MACD unterstützt, der ein positives Momentum widerspiegelt. Die nächste Unterstützung liegt knapp über 30 Dollar, dort verläuft auch die Trendlinie des mittelfristigen Abwärtstrends seit Beginn des Jahres. Diese Hürde dürfte bald getestet werden. Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514

