Die durch die Corona-Krise erhöhte Risikovorsorge und Wertberichtigungen haben der Commerzbank im ersten Quartal einen Verlust beschert. Auf eine konkrete Gewinnprognose verzichtet die Bank, die sich bisher für 2020 ein positives Ergebnis vorgenommen hat.

Der Vorsteuerverlust betrug im Zeitraum von Januar bis März 233 Millionen Euro nach einem Gewinn von 227 Millionen im Vorjahreszeitraum und lag damit deutlich höher als von Analysten erwartet. Unter dem Strich stand ein Verlust auf 295 Millionen Euro, nachdem die Commerzbank im ersten Quartal des Vorjahres noch einen Gewinn von 122 Millionen Euro erzielt hatte. Die coronabedingten Belastungen im operativen Ergebnis bezifferte die Bank auf insgesamt 479 Millionen Euro.

Die Bank musste die Risikovorsorge auf 326 Millionen Euro hochfahren von 78 Millionen im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Analysten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit weniger gerechnet. 185 Millionen der Risikovorsorge seien auf die Krise zurückzuführen, so die Bank.

Nachfolgend die Zahlen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19 Erträge vor Risikovorsorge 1.853 -14% 1.889 -12% 2.157 Zinsüberschuss 1.321 +7% 1.299 +5% 1.232 Risikovorsorge 326 +318% 303 +288% 78 Provisionsüberschuss 877 +14% 858 +12% 768 Verwaltungsaufwand 1.804 -2% 1.537 -16% 1.832 Operatives Ergebnis -277 -- -204 -- 246 Ergebnis vor Steuern* -233 -- -190 -- 227 Ergebnis nach Steuern/Dritten -295 -- -240 -- 122 Ergebnis je Aktie k.A. -- -0,19 -- 0,10

- * fortzuführende Geschäftsbereiche

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SALZGITTER (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 2.100 -8% 12 2.294 Ergebnis vor Steuern -16 -- 12 126 Ergebnis nach Steuern -10 -- 2 97

Weitere Termine:

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H

07:50 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

08:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK

11:00 DE/Compugroup Medical SE, Online-HV

11:00 DE/Encavis AG, Online-HV

14:00 DE/Adva Optical Networking SE, Online-HV

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

17:55 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Data Modul 1,00 EUR Gateway Real Estate 0,30 EUR

INDEXÄNDERUNG

Die Aktien von Godewind Immobilien müssen den SDAX verlassen. Ihren Platz werden die Papiere von Sixt Leasing einnehmen. Dies teilte die Deutsche Börse mit. Mit dem Widerruf der Zulassung zum Regulierten Markt erfülle die Godewind Immobilien AG das notwendige Kriterium einer Mitgliedschaft im SDAX nicht mehr. Nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices" werde das Unternehmen daher aus dem Index genommen. Sixt Leasing werde mit einem verringerten Streubesitzanteil von 27,16 Prozent in den SDAX aufgenommen, auf Grundlage des Endergebnisses der ersten Annahmefrist der laufenden Übernahme durch Hyundai Capital Bank Europe GmbH. Die Änderungen werden zum 15. Mai 2020 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 4. Juni 2020.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP März PROGNOSE: -6,9% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -2,1% gg Vq zuvor: +0,1% gg Vq 08:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -2,3% gg Vq/-1,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: -4,2% gg Vm/-8,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-2,8% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: -9,5 Mrd GBP zuvor: -11,5 Mrd GBP - EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -12,8% gg Vm/-11,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,9% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2023 im Volumen von 4 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 0,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 3,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2035 im Volumen von 0,75 bis 1 Mrd EUR Auktion 3,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2040 im Volumen von 0,75 bis 1 Mrd EUR 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 600 Mio GBP 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025 Auktion 0,475-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von max. 7,41 Mrd CZK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 6 Mrd CZK Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2031 im Volumen von max. 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.680,00 0,20 S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 2.866,25 0,68 Nasdaq-100-Indikation 9.117,50 0,72 Nikkei-225 20.288,78 -0,38 Schanghai-Composite 2.891,87 0,01 +/- Ticks Bund -Future 173,46 1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.819,50 -0,05 DAX-Future 10.658,50 -1,92 XDAX 10.661,66 -1,95 MDAX 23.819,97 -0,19 TecDAX 3.003,51 0,54 EuroStoxx50 2.884,20 0,02 Stoxx50 2.860,22 0,30 Dow-Jones 23.764,78 -1,89 S&P-500-Index 2.870,12 -2,05 Nasdaq-Comp. 9.002,55 -2,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,45 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die schwachen US-Vorlagen dürften am Mittwoch zur Eröffnung auf die europäischen Aktienkurse drücken. "Die Konsolidierung dehnt sich aus, und das ist erst einmal nicht negativ", sagt ein Marktteilnehmer. Die Konsolidierung könnte auch die nächste Aufwärtswelle vorbereiten, meint er. Sollte sich Europa im Verlauf der Sitzung von den schwachen US-Vorlagen lösen, wäre das sogar ein positives Zeichen. Eine erste Unterstützung für den DAX liege im Bereich um 10.600, eine weitere bei 10.250 Punkten. Auf Widerstand treffe der DAX bei knapp 11.000 Punkten.

In den USA war es am Dienstag zu relativ marktbreiten Verlusten gekommen. Unter stärkerem Druck standen nicht nur zyklische Werte, sondern beispielsweise auch Immobilienaktien. In Asien tendieren die Börsen am Morgen vergleichsweise stabil.

Rückblick: Die Indizes blieben in den Seitwärtsspannen der vergangenen Tage. Fest zeigten sich die Börsen in Mailand mit einem Index-Plus von 1,0 Prozent und Madrid mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent. Am Markt hieß es, Italien könne sich nun aus dem Stabilitätsfonds ESM als Hilfe für seinen Staatshaushalt bedienen. Madrid war laut Marktteilnehmern vor der Pandemie bei der Haushaltsentwicklung auf einem guten Weg. An den anderen Märkten sprachen Händler von einer abwartenden Haltung bei nachlassenden Umsätzen: Die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf eine Wirtschaftserholung und den Sorgen, eine zweite Infektionswelle könnte die Hoffnungen zunichte machen. Vodafone stiegen um 8,7 Prozent. Der Umsatz ist zuletzt leicht gewachsen, und Vodafone hat seine Dividendenplanungen bekräftigt. Von dem Vodafone-Plus profitierte auch der Branchen-Index der Telekom-Aktien im Stoxx, der mit einem Plus von 2,6 Prozent mit Abstand der größte Gewinner war. Aegon gewannen 2,6 Prozent. Die hohe Solvenzrate und die Cash-Situation seien positiv.

DAX/MDAX/TECDAX

