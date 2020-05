Betrachten wir nun einmal, was gegen und was für das Gold spricht. Gegen Gold kann man anführen, dass 50 % der Goldproduktion in der Schmuckindustrie landen. Wer geht jetzt schon Goldschmuck kaufen? Und vor allem, wem will man ihn danach überhaupt zeigen? So stapelt sich das Gold bereits in den Warenhäusern, wie die nächste Grafik zeigt.In den letzten zehn Jahren ist die weltweite Goldproduktion um 46 Prozent gestiegen. Dieser Trend hält weiter an. Die neuen Fördermethoden machen es möglich, stetig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...