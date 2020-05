NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 460 auf 480 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft mit Mitteln für stark übergewichtige Menschen habe das Potential für sehr gutes langfristiges Wachstum, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der zuletzt bereits guten Aktienentwicklung nehme er den Insulin-Hersteller jedoch von der Top-Pick-Liste, wenngleich es beim "Overweight"-Votum bleibe./ssc/mit



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 23:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 01:40 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

