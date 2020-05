Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy erzielt trotz COVID-19-Krise 26,6 % Umsatzwachstum im ersten Quartal 2020

- Umsatz stieg im Jahresvergleich um 26,6 % auf 5,316 Millionen Euro im ersten Quartal 2020 aufgrund hervorragender Stromerzeugung, gestiegenen EPC-Geschäft in Australien und gesteigertem Wartungsgeschäft in Europa, wodurch das EBITDA um 28,9 % auf 1,391 Millionen Euro gesteigert wurde

- Das globale konzerneigene Portfolio von PV-Kraftwerken erreichte eine Kapazität von über 60 MWp

- Das Unternehmen ging eine Partnerschaft mit dem australischen Technologieunternehmen RayGen Resources ein, um weltweit neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die 'Gruppe" oder das 'Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das am 31. März 2020 beendete erste Geschäftsquartal. Der Konzernumsatz erreichte mit EUR 5,316 Millionen (+26,6 % gegenüber dem Vorjahr) und das EBITDA mit 1,391 Millionen Euro (+28,9 % gegenüber dem Vorjahr) ein Allzeithoch.

"Wir sind stolz darauf, ein so herausforderndes Quartal in der Geschichte von Photon Energy so erfolgreich gemeistert zu haben. Im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie sind wir davon überzeugt, dass unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...