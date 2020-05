Mit dem jetzt vorgelegten Zeitplan dürfte es Juli werden, bis die App in der Bevölkerung breit eingesetzt werden kann. Damit geht wertvolle Zeit verloren, in welcher sich die Bevölkerung informierter verhalten und besser schützen könnte.Was sich schon beim Thema der digitalen Signatur, jetzt in der Krise im Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der ungenügenden Datenaufbereitung abzeichnete, wird durch das Vorgehen des Bundesrates beim Thema "Swiss PT-App" (Swiss Proximity Tracing App) bestärkt: Statt eine Vorreiterrolle zum Thema digitale Innovation einzunehmen und die Schweiz im internationalen Wettbewerb um Zukunftskompetenzen zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...