Schwache Vorgaben aus den USA und "Mischkost" von den asiatischen Handelsplätzen machen dem DAX zur Wochenmitte zu schaffen und dürften zu Verlusten in der Eröffnungsphase sorgen. Am Vortag hatten Gesundheitsexperten der amerikanischen Regierung vor einer zu schnellen Lockerung der Pandemie-Maßnahmen gewarnt und damit die Anleger verschreckt. Der Dow Jones war daraufhin rund zwei Prozent ins Minus gerutscht. Im DAX deuet sich aktuell ein Startniveau unter der Marke von 10.700 Punkten an. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...