In Verbindung mit den Möglichkeiten des Network Management Centers (NMC) eröffnet die sg. Best-in-Class Certification der Transportunternehmen, sowie maßgeschneiderte Schulungen, neue Geschäftschancen und eine reibungslose Zusammenarbeit

project44, der weltweite Marktführer für erhöhte Visibilität für Verlader und Logistikdienstleister, hat heute eine neue offizielle Zertifizierung vorgestellt, die als Gütezeichen die leistungsstärksten Transportunternehmen im europäischen Fernverkehr auszeichnen soll. Online-Schulungen und Tools für die Vorbereitung auf das Zertifizierungsverfahren werden ab Ende Mai verfügbar sein. Das Unternehmen hat das weltweite Zertifizierungsverfahren für sein Netzwerk aus Transportunternehmen im Fernverkehr im April dieses Jahres ins Leben gerufen.

project44 ist als verbindendes Element der Branche konzipiert und ermöglicht den direkten Zugang auf das umfangreichste und leistungsstärkste multimodale weltweite Netzwerk. Dazu gehören Verbindungen mit mehr als 760 Telematikanbietern, die 94 des europäischen Marktes ausmachen und Verbindungen mit 2,4 Millionen Fahrern und 2 Millionen LKWs in Europa haben. Etwa 5000 europäische Spediteure prüfen ständig über 90 der Compliance-Anforderungen. Um erstklassige Leistungsmetriken zu realisieren, hat project44 umfangreiche Richtlinien für Erfolgsmethoden und Weiterbildungsprogramme bei Unternehmensgruppen in der Speditionsbranche und Telematikanbietern implementiert.

"Coop arbeitet mit über 1.000 Geschäften, die alle auf wöchentliche Lieferungen angewiesen sind. Für die bestmögliche Lieferkette fehlte uns ein Gesamtüberblick unserer Lieferungen von Speditionen und Zulieferern", sagte Kennet Thorsen, Senior Distribution Manager von Coop Denmark A/S. "Unser Unternehmen hat das stabile Netzwerk aus Speditionen und den Onboarding-Prozess von project44 genutzt, um die Rendite unserer Investitionen in Technologien schnell zu erhöhen, den Betrieb zu optimieren und die Serviceziele für unsere Geschäfte besser zu erreichen."

Seit seiner erstmaligen Einführung im Jahr 2017 ermöglicht das NMC, Speditionen direkten Zugang zu über 300 Einzelhändlern, Herstellern, Vertriebshändlern und Logistikdienstleistern weltweit, die 57 Mrd. USD des Güterverkehrs ausmachen. project44 bietet die Möglichkeit für neues Geschäfts- und Umsatzwachstum und hilft Speditionen dabei, ihre Betriebseffizienzen zu erhöhen und den Datenaustausch zu optimieren.

"Starke Technologien und Qualitätsdaten sind wesentlich für unseren Erfolg", sagte Kristian Kaas Mortensen, Leiter der strategischen Partnerschaften bei Girteka Logistics, einem durch Vermögenswerte gesicherten Transportunternehmen, das jährlich für die Zustellung von über 730.000 LKW-Ladungen verantwortlich ist.

Mortensen sagte weiter: "Wir könnten unseren Auftrag nie mit Technologien von gestern erfüllen deshalb stehen alle unsere LKWs und die unserer Zulieferer mit project44 in Verbindung. Visibilität, gemeinsame Zusammenarbeit und unsere Kunden und Zulieferer sind in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung."

"Ein umfassendes und äußerst leistungsfähiges Netzwerk von Speditionen, sowie weltweite multimodale Optionen sind zu jedem Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung", sagte Tommy Barnes, Leiter weltweite Netzwerkpartnerschaften bei project44.

"Durch Investitionen in Größe, Umfang und Qualität unseres Netzwerks können wir die von uns eingegangenen Verpflichtungen zu vollständiger Visibiltät und reibungsloser Zusammenarbeit weiterhin einhalten, um Effizienz und Profitabilität für den gesamten Ablauf des Transportwesens zu erhöhen."

Über project44

Bei project44 handelt es sich um die weltweit führende Advanced Visibility Platform für Spediteure und Logistikanbieter. project44 verbindet, automatisiert und bietet Visibilität bei wichtigen Transportprozessen, um Erkenntnisse zu beschleunigen und die benötigte Zeit zu verkürzen, um diese Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der cloudbasierten Plattform von project44 können Unternehmen betriebliche Effizienzen steigern, Kosten senken, die Versandleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, mit Amazon vergleichbares Kundenerlebnis bieten. Weltweit steht project44 mit Tausenden von Spediteuren in Verbindung, bietet eine umfassende Abdeckung aller ELD- und Telematikgeräte auf dem Markt an und unterstützt alle Transport- und Versandarten, einschließlich Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal und Ocean. project44 hat den 2020 SAP Pinnacle Award als Cloudpartner-Integration des Jahres erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.project44.com.

