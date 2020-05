Am Mittwoch geht es am deutschen Aktienmarkt zunächst deutlich abwärts.Der DAX baut seine Verluste auch am Mittwoch weiter aus und startet mit einem Abschlag von 1,22 Prozent bei 10.669,99 Punkten in den Handel. Von der bereits erfolglos getesteten Marke von 11.000 Punkten entfernt sich der deutsche Leitindex damit weiter.Die Vorgaben aus Übersee belasten zusätzlich: An den US-Aktienmärkten war es am Dienstag deutlich abwärts gegangen, an den Börsen in Asien zeigen sich die Anleger ...

