Der deutsche Aktienmarkt kommt in dieser Woche weiter nicht wirklich in die Gänge. Am Mittwochmorgen zeichnet sich eine schwächere Eröffnung ab. Der DAX -1,34% wird kurz vor Xetra-Handelsstart 1,2 Prozent tiefer taxiert bei 10.689 Punkten. Von der bereits erfolglos getesteten Marke von 11.000 Punkten entfernt sich der Leitindex damit weiter.Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt ...

