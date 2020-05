EURGBP zeigt sich etwas optimistisch für Kurssteigerungen. EURCAD macht ebenfalls Hoffnung auf Kurszuwächse, während CHFJPY in der tiefen Korrektur des Abwärtstrends verortet ist. EURGBP sucht erneut den Weg nach oben Tickmill-Analyse: EURGBP mit bullischer Chance EURGBP hat aus charttechnischer Sicht um den Bereich von 0,86800 GBP in den vergangenen Wochen einen Boden ausgebildet. Dieser wurde mehrfach für Kursanstiege in das Widerstands-Level um 0,88640 GBP genutzt. Aktuell nimmt die FX-Paarung ...

