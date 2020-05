Am 25. Mai 2020 sollen die Anleihegläubiger der SANHA GmbH & Co. KG erneut über eine Anpassung der Anleihebedingungen der im Jahr 2013 begebenen SANHA-Anleihe (ISIN: DE000A1TNA70) abstimmen. Bereits im Jahr 2017 wurde die Anleihe des Essener Rohrleitungs-Herstellers um fünf Jahre verlängert. Nun soll neben einem angepassten Zinsmodell eine zweite Verlängerung der Anleihe-Laufzeit über drei Jahre von den Gläubigern abgesegnet werden. Wir haben mit SANHA-Chef Bernd Kaimer über die Hintergründe der geplanten Anpassungen der Anleihe gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Kaimer, die SANHA GmbH & Co. KG möchte ihre bereits um fünf Jahre verlängerte Unternehmensanleihe 2013/23 erneut um drei Jahre verlängern. Was sind die genauen Gründe dafür?

Bernd Kaimer

Bernd Kaimer: Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kommt es bei uns seit Anfang April zu einem starken Auftragseinbruch, resultierend vor allem aus Ländern, die von kompletten Shutdowns betroffen sind oder waren. Durch unseren hohen Auslandsanteil in Höhe von 70 % sind wir davon besonders betroffen. Den Medien ist aktuell zu entnehmen, dass es voraussichtlich auch zu einer zweiten oder sogar dritten Welle kommen wird. Wir durchlaufen demnach in 2020 eine starke Konjunkturdelle und können mit einer nur langsamen Erholung rechnen. Auch nach der Finanzkrise 2009 hat die Wirtschaft dafür mehrere Jahre gebraucht. Die Corona-Pandemie wirft uns insofern um ca. 3 Jahre zurück, die haben wir an die bisherige Laufzeit drangehängt.

Anleihen Finder: Sind die Corona-Krise und deren möglichen Folgen der einzige Grund? Anders gefragt: Hätten Sie im Januar 2020 gedacht, dass Sie nochmal eine Laufzeit-Verlängerung anstreben würden?

Bernd Kaimer: In der Tat hatten wir uns im Januar voll auf unser operatives Geschäft konzentriert, um auch in 2020 die bislang in den Anleihebedingungen verankerten Bedingungen zu erfüllen und damit die Grundlage für die Rückzahlung der Anleihe in 2023 zu schaffen.

Anleihen Finder: Wie sah die Auftragslage vor "Corona" aus? Wie massiv trifft SANHA die Krise bisher und mit welchen weiteren Auswirkungen rechnen/kalkulieren Sie intern?

"Rechnen für 2020 mit einem Umsatzrückgang von 7% bis 12%"

Bernd Kaimer: Wir haben ein gutes erstes Quartal gehabt. Auftragseingang, Umsatz und Ertrag lagen im Plan. Ab Anfang April hat sich das Bild dann komplett geändert und wir rechnen nun für das Gesamtjahr 2020, je nach weiterem Verlauf der Auswirkungen der Pandemie, mit einem ...

