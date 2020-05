Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll laut dem Wiener Kanzleramt am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit.

