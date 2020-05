Zürich (awp) - Die Aktien des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon stechen am Mittwochmorgen in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem Kurssprung positiv hervor. Die ehemalige Novartis-Tochter hatte noch am Dienstagabend überzeugende Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Gegen 9.15 Uhr gewinnen Alcon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...