FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Kritik des Bundesverfassungsgerichts verteidigt. In einem Interview mit der niederländischen Zeitung Telegraaf wies Lane darauf hin, dass die EZB ihr Kaufprogramm in den vergangenen Jahren den jeweiligen Umständen angepasst habe und die Käufe auch beenden werde, wenn das Ziel erreicht sei. Lane sprach sich außerdem dafür aus, dass Länder ihren fiskalischen Spielraum in der Corona-Krise unabhängig von dessen Größe nutzten sollten.

Lane machte in dem Interview folgende Punkte:

1. Die EZB hat ihre Anleihekäufe 2015 gestartet, als es ein Deflationsrisiko gab. "In einem ersten Schritt haben wir dafür gesorgt, dass es bei der Inflation nicht zu einer Abwärtssspirale kommt."

2. Derzeit ist die Inflation immer noch niedriger als der Zielwert von knapp 2 Prozent, weshalb die EZB weiterhin Anleihen im Rahmen einer Politik des Quantitative Easing (QE) kauft. "Wir haben immer gesagt, dass wir umsichtig und geduldig sein werden", sagte Lane.

3. Die Anleihekäufe sollen nicht zu einer Verzerrung der Finanzmärkte führen. "Wir kaufen monatliche für einen vorab festgelegten Betrag, und wir stellen die Käufe ein, sobald das Inflationsziel ereicht ist."

"Für mich heißt das, dass das Kaufprogramm verhältnismäßig ist", sagte Lane. Das Bundesverfassungsgericht hatte der EZB vorgeworfen, die Verhältnismäßigkeit des Staatsanleihekaufprogramms PSPP nicht ausreichend begründet zu haben. Die Karlsruher Richter werfen der EZB vor, bei der Abwägung von Nutzen und Schäden der Käufe, die wirtschaftspolitischen Nebenwirkungen nicht hinreichend zu berücksichtigen.

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), der das PSPP als rechtmäßig eingestuft hatte, werfen sie methodische Fehler vor. Die EZB soll nach dem Willen der Karlsruher Verfassungsrichter binnen drei Monaten nachweisen, dass das PSPP angemessen ist. Andernfalls darf die Bundesbank als Teil des Eurosystems nicht mehr am PSPP teilnehmen.

Der EZB-Chefvolkswirt warnte zudem davor, den sich abzeichnenden starken Anstieg der Staatsverschuldung zu dramatisieren. "Die Staaten verschulden sie heute vor allem gegenüber europäischen Haushalten. Das ist eine völlig andere Situation als vor zwölf Jahren, als die Schulden von ausländischen Investoren gehalten wurden", sagte er. Außerdem seien die Zinsen heute viel niedriger als damals.

Lane verteidigte in dem Interview außerdem die von manchen Ländern mit Misstrauen beobachteten geplanten hohen deutschen Staatsausgaben zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. "Wenn starke Länder mehr tun, profitiert ganz Europa davon", sagte er. Sollte beispielsweise die deutsche Wirtschaft wieder besser laufen, würde es seine Importe aus den anderen europäischen Ländern erhöhen.

May 13, 2020

