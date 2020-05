Köln (ots) - Bei VOX spielt die Musik: Die zweite "Sing meinen Song"-Folge, in der gestern Abend Nico Santos mit seinen Hits im Mittelpunkt stand, erzielte sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sogar 13,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Damit sicherte sich das Tauschkonzert mit Gastgeber Michael Patrick Kelly in beiden Zielgruppen die Marktführerschaft in der Primetime. Insgesamt schalteten 2,4 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein und sahen u.a., wie LEA "Walk In Your Shoes" für Nico Santos' verstorbenen Jugendfreund gefühlvoll am Klavier performte.Auch die Doku über den Künstler des Abends konnte im Anschluss gute Werte erzielen: "Die Nico-Santos-Story" schalteten 10,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 11,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen ein.VOX erreichte über den ganzen Tag einen sehr guten Tagesmarktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer bzw. 8,6 Prozent bei den 14-49-Jährigen.Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.Am nächsten Dienstag (19.5.) geht es dann bei VOX um 20:15 Uhr mit Folge 3 von "Sing meinen Song" und den Songs von Ilse DeLange und um 22:10 Uhr mit "Die Ilse-DeLange-Story" weiter. Und diese Songs werden kommende Woche neu interpretiert:LEA (feat. Nico Santos) - The great escapeMoTrip - MiracleMP Kelly - Love goes onNico Santos - Lay your weapons downIlse DeLange - HomesickJan Plewka - Where dreams to to dieMax Giesinger - Calm after the stormDas Album zur Sendung:Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen 12 Alben zur Sendung erreichten insgesamt siebenfachen Gold- und sechsfachen Platinstatus sowie annähernd 150 Mio. Streams. Und auch in diesem Jahr gibt es die begleitende Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 7", die am 22. Mai 2020 als Standard-Version mit 14 Songs sowie als Super Deluxe Digipak mit drei CDs erscheint, inkl. den 42 Tauschsongs auf Doppel-CD und erstmalig mit den acht Duetten auf einer weiteren Audio-CD. Darüber hinaus gibt es erneut die Fan-Box mit dem Deluxe Digipack sowie einer DVD mit den Duetten aus der Sendung, hochwertigen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern, einem exklusiven 60-seitigen "Sing meinen Song"-Buch mit Infos und vielen Fotos zur aktuellen Staffel sowie Postkarten von den mitwirkenden Künstlern dieser Staffel und einem großen Poster.Hashtag zur Sendung: SingMeinenSongQuelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 13.05.2020Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Katrin Bechtoldt, Telefon: 0221-456 74404Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin Menzer, Telefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4595626