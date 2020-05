Sinnvolles Prokrastinieren macht immer noch am meisten Spaß. Wir stellen neun Bücher vor, die dich in deiner IT-Karriere voranbringen und gleichzeitig auch einfach unterhaltsamen Lesestoff bieten. Netflix, Disney Plus und Prime sind mittlerweile uninteressant und eigentlich hast du auch ein schlechtes Gewissen, wenn du deine Tage mit einem Serienmarathon nach dem anderen verbringst? Lesen wäre eine Option, die Bücher auf deiner Liste hast du aber bereits durch und mehr fallen dir auf die Schnelle nicht ein? Zudem magst du sowieso Bücher am liebsten, bei denen du im besten Fall was lernst?...

Den vollständigen Artikel lesen ...