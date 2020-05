Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 10. Mai wurde die Auflistung der Markenwerte börsennotierter Unternehmen Chinas für das Jahr 2020 veröffentlicht. Veranstaltet wurde dies von National Business Daily (NBD) sowie dem China Business Research Center, Teil der Fakultät für Wirtschaft und Management der Tsinghua Universität (Tsinghua SEM) mit Unterstützung des NBD Think Tanks.Bekanntgegeben wurden die die Top 100 chinesischen börsennotierte Unternehmen nach Markenwert, die Top 50 chinesischen börsennotierten Unternehmen nach Markenwert im Ausland, sowie die 50 erfolgreichsten Start-up-Unternehmen Chinas nach Markenwert."Trotz aller Schwierigkeiten konnten chinesische Marken in diesem Jahr auf ein starkes Wachstum blicken und teilnehmende Unternehmen steigende Gesamtmarken- und Schwellenwerte verbuchen", erklärte Wen Da, Vorsitzender und Chefredakteur von NBD."Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Markenaufbau, ein Anliegen, das Unternehmen zu ihrer strategischen Priorität machen sollten", so Zhao Ping, Direktor des China Business Research Center der Tsinghua SEM.In diesem Jahr belief sich der Markenwert der Top 100 auf 12,55 Billionen Yuan (1,77 Billionen US-Dollar) und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % erhöhen.Die Internet-Konglomerate Alibaba und Tencent, die sich 2019 eine Mitgliedschaft im "1 Billion-Markenwert-Club" sichern konnten, befinden sich nach wie vor auf dem ersten bzw. zweiten Platz unter den Top 100 chinesischen börsennotierten Unternehmen nach Markenwert. China Mobile nimmt mit einem Markenwert von 538 Milliarden Yuan den dritten Platz ein.Der diesjährige Markenwert der 50 erfolgreichsten Start-up-Unternehmen Chinas nach Markenwert beläuft sich auf insgesamt 231,51 Milliarden Yuan.Unter den Top 50 chinesischen börsennotierten Unternehmen nach Markenwert im Ausland lassen sich Änderungen in Bezug auf Gesamtmarkenwert sowie hinsichtlich der in der Auflistung erscheinenden Unternehmen erkennen. PC-Hersteller Lenovo steht mit einem Markenwert im Ausland von über 119,3 Milliarden Yuan zum ersten Mal an der Spitze des Rankings, gefolgt von Midea und Alibaba.Verfasser: Gao Han, Tan Yuhan, Zhang LingxiaoInformationen zu National Business DailyNBD blickt auf eine Leserschaft von 60 Millionen in 205 Ländern und Regionen mit über 30 Milliarden plattformübergreifenden Ansichten pro Jahr. Zusätzlich richtete NBD englischsprachige Plattformen ein, einschließlich der englischsprachigen Website (www.nbdpress.com (http://www.nbdpress.com/)), Apps, eines Facebook-Kontos (@nbdnews) sowie eines Twitter-Accounts (@NBDPress).Der NBD Think Tank beabsichtigt durch das Zusammenbringen von Medien und Think Tanks den Weg für ein neues Geschäftsmodell für die Welt der Finanzmedien zu ebnen.Informationen zum Business Research Center der Tsinghua SEMDas im Jahr 2000 gegründete Forschungsinstitut dient als wichtige Plattform für die theoretische Analyse chinesischer Unternehmen und konnte sich im Bereich der Markenanalyse erfolgreich etablieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166282/Top_50_Chinese_Brand_Value.jpgPressekontakt:Yanxiu Liliyanxiu@nbd.com.cn+86-18081161401Original-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137385/4595687