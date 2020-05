Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) ist bekanntlich im Umbau - die Comdirect kann für einen Aufpreis schneller per Squeeze Out die Bank digitalisieren, der Verkauf der m Bank wird aufgegeben- wäre derzeit nur mit großen Zugeständnissen möglich gewesen - und heute ernüchternde ergebnisse für das erste Quartal - Risikovorsorge ergibt ein kräftiges MINUS. Die Dividendenzahlung sparte man sich ja bereits - auf "Empfehlung" der EZB, also durchaus sinnvoll und wohl auch nicht vermeidlich.Und das erste Quartal ist - wie bereits spekuliert worden ist - kräftig ins Minus gelaufen. Die Commerzbank hat ...

