FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Scout24 und LEG Immobilien haben sich am Mittwoch dem schwachen Markttrend erfolgreich entzogen. Die Papiere des Portalbetreibers näherten sich wieder ihrem Erholungshoch bei 62,50 Euro und auch die Immobilientitel erholten sich vom kleineren Rückschlag. Beide werden laut einem Börsianer in die viel beachteten MSCI Indizes für Europa und Deutschland aufgenommen. In den nationalen Index wanderten zudem Teamviewer und Nemetschek ./ag/fba

