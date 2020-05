Am kommenden Mittwoch, 20. Mai, findet die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. CEO Christian Sewing wird sich dann auch dazu äußern, wie das Finanzinstitut durch die Corona-Pandemie kommen will. Doch schon jetzt kommt Kritik von einem Großaktionär."Niemand weiß, was genau die Zweit- und Drittrundeneffekte dieser Pandemie sein werden", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut einer am Dienstag vorab veröffentlichten Rede, die er bei der virtuellen Hauptversammlung am kommenden Mittwoch halten ...

