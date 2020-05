Der Erdöl- und Gaskonzern OMV macht nach dem coronabedingten Nachfragekollaps erste Zeichen einer Belebung für das schwer gebeutelte Geschäft aus. "Insbesondere bei Kraftstoffen erkennen wir eine leichte Zunahme der Nachfrage", sagte Vorstandschef Rainer Seele in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.Das zweite Quartal werde das schwerste in diesem Geschäftsjahr. ...

