- BARCLAYS CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1200 (1320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 2050 (2750) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS MELROSE PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 760 (910) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES INFORMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 515 (499) PENCE - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 30 (28) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6800 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 65 (130) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 300 (600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES JD WETHERSPOON WITH 'HOLD' - TARGET 990 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS RSA INSURANCE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 120 (160) PENCE - 'REDUCE' - RBC CUTS FIRSTGROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 65 (165) PENCE - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - FAIRER WERT 150 (160) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES INFORMA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 515 (499) PENCE - SOCGEN RAISES KINGFISHER TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 174 (170) PENCE - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 100 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 190 (250) PENCE - UBS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES OCADO WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1900 PENCE - UBS RAISES BHP GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1700 (1800) PENCE - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 959 (912) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY'



