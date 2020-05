ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Mit seinen neuen Schätzungen erfasse er die veränderte Unternehmensstruktur von Siemens, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bereinigten Schätzungen für das Kerngeschäft in diesem Jahr blieben dabei weitgehend unverändert. Die neue Siemens gewinne zunehmend an Kontur und weitere Impulse dürften bevorstehen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de