Mladá Boleslav (ots) - - SKODA KAMIQ als erstes SUV des Herstellers als SCOUTLINE-Variante verfügbar- Neue Ausstattungslinie des Crossovers mit robustem Auftritt und Offroad-Look- Video (http://www.youtube.com/watch?v=xDYDfY9cVco&feature=youtu.be) präsentiert die Highlights des SKODA KAMIQ SCOUTLINE- Footage-Film (https://vimeo.com/417613634) zeigt den neuen SKODA KAMIQ SCOUTLINE im DetailFilm ab für den SKODA KAMIQ SCOUTLINE: Der tschechische Automobilhersteller präsentiert mit einem Video (http://www.youtube.com/watch?v=xDYDfY9cVco&feature=youtu.be) die neueste Version seines kompakten Crossovers. Der neue KAMIQ SCOUTLINE setzt unter anderem auf mattschwarze Radhausverkleidungen, robuste silberne Karosserieapplikationen, große Leichtmetallräder mit 17 oder 18 Zoll Durchmesser und Voll-LED-Hauptscheinwerfer und -Heckleuchten inklusive animierten Blinkern. Die Markteinführung des SKODA KAMIQ SCOUTLINE erfolgt in den ersten Märkten im Juli 2020.Als erstes Modell der SUV-Familie von SKODA erhält der KAMIQ eine SCOUTLINE-Variante, die auf der Ausstattungslinie Ambition basiert und mit allen Motoren der Baureihe kombinierbar ist. Die Antriebspalette umfasst drei Benziner, einen Diesel und den G-TEC* mit Erdgasantrieb (CNG). Damit decken die Motoren ein Leistungsspektrum von 66 kW (90 PS) bis 110 kW (150 PS)* ab. SKODA bietet den KAMIQ SCOUTLINE zudem in zwölf verschiedenen Farben an: drei Unifarbtöne und zehn Metalliclackierungen stehen zur Wahl.Der SKODA KAMIQ SCOUTLINE verfügt über einen spezifischen Frontspoiler und einen Heckdiffusor, die ebenso in Silber gehalten sind wie Seitenschweller, Außenspiegelkappen und Dachreling. Abgerundet wird das Exterieur des KAMIQ SCOUTLINE durch die serienmäßigen Voll-LED-Hauptscheinwerfer und -Heckleuchten inklusive animierter Blinker sowie SCOUTLINE-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln.Innenraum mit ThermoFlux-Sitzen und spezifischen DekorleistenIm Innenraum wartet der SKODA KAMIQ SCOUTLINE mit großzügigen Platzverhältnissen und spezifischen Dekorleisten auf - serienmäßig in gebürstetem Dekor Dark Brushed oder optional im Eschenholz-Look. Die Lüftungsdüsen und die Zierleiste an der Instrumententafel sind in Chromoptik gehalten, die Pedalerie in Edelstahl. Die höhenverstellbaren Vordersitze verfügen über spezielle SCOUTLINE-Bezüge aus luftdurchlässigem ThermoFlux-Stoff und Microfaser; Lenkrad, Handbremshebel und Schaltknauf tragen Lederbezüge. Zum neuen Innenraumkonzept gehört außerdem das Zweispeichenlenkrad mit Bedientasten. Die LED-Ambientebeleuchtung illuminiert die Instrumententafel in Weiß. Auch die Mittelkonsole, Türablagen, Türgriffe und der Fußraum werden in Weiß beleuchtet. Außerdem verfügt der KAMIQ SCOUTLINE über LED-Leseleuchten sowie auf Wunsch einen schwarzen Dachhimmel.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.KAMIQ SCOUTLINE 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS)innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+KAMIQ SCOUTLINE 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 6,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,6 TDI 85 kW (115 PS)innerorts 5,0 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ SCOUTLINE 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 - 4,8 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse A