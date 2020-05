Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Planungen für ein Konjunkturpaket nach der Corona-Krise sollen nach Angaben von SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider kommenden Monat konkrete Gestalt annehmen. "Ich glaube, dass diese Frage den Juni dominieren wird", sagte Schneider bei einer Pressekonferenz. Anfang Juni werde das Kabinett dazu nach seinen Informationen einen Vorschlag machen.

Schneider betonte, es dürfe zum Wiederhochfahren der Konjunktur keine Einsparmaßnahmen an anderer Stelle geben, besonders nicht im Sozialbereich. "Der wichtigste Punkt ist, wir sparen nicht dem Konjunktureinbruch hinterher, sondern werden die automatischen Stabilisatoren gelten lassen", sagte er. "Das ist die Haltung der SPD und des Finanzministers."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sei bereit, "kräftig gegen den Abschwung gegenzuarbeiten und auch im Zweifel eine hohe Verschuldung in Kauf zu nehmen". So solle Verunsicherung bei Bevölkerung und Wirtschaft kompensiert und Vertrauen wiederaufgebaut werden. Das sei die beste Voraussetzung, "um von dem harten Einbruch wieder in einen steilen Aufstieg zu kommen".

Schneider betonte, eine nötige Nachfragestützung müsse immer zeitlich befristet und zielgerichtet sein und möglichst nicht zum Erhalt alter Strukturen beitragen. Vielmehr solle der Strukturwandel bei Digitalisierung und Ökologie beschleunigt werden. Auch müsse sich der Bund an der kommunalen Finanzierung beteiligen. Förderprogramme allein für einzelne Branchen wie die Autoindustrie lehnte Schneider erneut ab.

