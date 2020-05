Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Chef Martin Zielke sieht sein Haus vor dem Hintergrund der Corona-Krise gut aufgestellt. "Bisher hat uns die Krise darin bestärkt, dass wir die richtige Strategie verfolgen", sagte Zielke auf der virtuell durchgeführten Hauptversammlung. Die Krise sei eine tiefe Zäsur. Der Vorstand beschäftige sich mit den Folgen und leite Maßnahmen ab, "wo wir noch besser werden können".

Zielke erwartet einen Schub für die Digitalisierung. "Die Pandemie zwingt uns viel schneller und radikaler in eine digitale Welt, als wir uns das noch vor Kurzem vorstellen konnten", sagte der Manager. "Die Krise hat uns allen nochmals verdeutlicht, wie wichtig für uns eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist."

Die Arbeit in der Commerzbank laufe trotz Eindämmungsmaßnahmen gut. "Insgesamt bin ich sehr zufrieden damit, wie gut uns die agile und digitale Arbeitsweise in der Bank gelingt." Die IT laufe reibungslos.

Für den Ausfall der Dividende warb Zielke um Verständnis bei den Aktionären. Der Vorstand sei sich bewusst, dass die Entscheidung, keine Dividende zu zahlen "für viele unbefriedigend ist". Angesichts der aktuellen Unsicherheit folge man jedoch der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) und verzichte "trotz ausreichend Liquidität und Eigenkapital" auf eine Dividende. Die Commerzbank hatte sich vorgenommen, 15 Cent je Aktie auszuschütten.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.