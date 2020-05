BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) befragt fast 430 europäische Großunternehmen zu ihren Bemühungen um den Klimaschutz. Erstmals soll der Anteil nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten anhand einer neuen, europaweit geltenden Taxonomie gemessen werden, teilte ihr Ressort in Berlin mit. Dazu schrieb Schulze die CEOs persönlich an und bat um Teilnahme am "European Sustainable Finance Survey".

"Wer in erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und klimaverträgliche Industrieprozesse investiert, sorgt für Klimaschutz, Innovation und zukunftsfähige Arbeitsplätze zugleich", erklärte Schulze. "Diese Investitionen wollen wir gezielt fördern. Darum ist es jetzt nötig zu messen, wo wir in Sachen Nachhaltigkeit stehen."

Mit dem Forschungsprojekt soll konkret ermittelt werden, wie Konjunkturprogramme nach der Corona-Pandemie besser auf Klimaschutz ausgerichtet werden könnten. Befragt werden die größten, börsennotierten Unternehmen Europas, die in den nach Marktkapitalisierung 14 größten Leitindizes der EU-28 (EuroStoxx 50, FTSE 100, DAX 30, CAC40, etc.) vertreten sind. Finanzunternehmen sollen etwa Auskunft geben über den Anteil ihrer Produkte, die der EU-Taxonomie entsprechen oder zur Vermeidung des Klimawandels beitragen. Die Umfrage läuft bis zum 9. Juni.

Hintergrund der Bemühungen sind auch die Pläne der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr, den europäischen Green Recovery Fund und den Green Deal voranzubringen. Sowohl die EU als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten gefordert, den Wiederaufbau auch auf Klimaschutz zu verbinden

