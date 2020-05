Sommerferien in Deutschland, Österreich und Frankreich werden möglich - vorausgesetzt, die positive Entwicklung in der Coronakrise hält an.Berlin - Deutschland öffnet die Grenzen schrittweise wieder. Bundesinnnenminister Horst Seehofer kündigte an, die Kontrollen bis zum 15. Juni komplett abschaffen zu wollen. Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden, nach Luxemburg aufgehoben. Bis Mitte Juni wird es aber weiter Einschränkungen an den Übergängen nach Frankreich...

Den vollständigen Artikel lesen ...