Im April schien die Sonne deutlich mehr über Deutschland als im Jahr zuvor. Die mittlere Sonneneinstrahlung legte um mehr als 20 Prozent pro Quadratmeter zu. In Deutschland war der April 2020 in weiten Teilen spürbar sonniger als im Vorjahr. Lag die mittlere Sonneneinstrahlung im April 2019 bei 133 Kilowattstunden pro Quadratmeter, waren es in diesem Jahr 163 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Die hohen Einstrahlungswerte sorgten auch für eine Rekordproduktion der Photovoltaik.

