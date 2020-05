Corona ist längst nicht vorbei - das zeigt sich auch am Aktienmarkt. Schaukelbörsen je nach Stimmungslage und immer wieder die Frage: Kommt die zweite Verkaufswelle nun? Oft werden Konjunktur- und Unternehmensnews in ihrer katastrophalen Aussage an den Börsen ignoriert. Und dann wieder ein Kurseinbruch. Was bremst die Märkte - wenngleich einige ihre Corona-Kursverluste schon in der Breite wettgemacht haben? Hieße eine zweite Corona-Welle unter all den Lockerungen auch eine zweite Verkaufswelle an den Börsen? Wie passt man sich der aktuellan Börsenlage an? Fragen von Antje Erhard an Dirk Heß, Citigroup. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/