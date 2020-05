Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 2.876,75 +1,05% -11,03% Euro-Stoxx-50 2.846,69 -1,30% -23,99% Stoxx-50 2.832,01 -0,99% -16,78% DAX 10.674,77 -1,34% -19,43% FTSE 5.940,47 -0,91% -20,52% CAC 4.403,89 -1,53% -26,33% Nikkei-225 20.267,05 -0,49% -14,33% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,77 0,4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,63 25,78 -0,6% -0,15 -56,9% Brent/ICE 29,67 29,98 -1,0% -0,31 -53,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.703,72 1.702,50 +0,1% +1,22 +12,3% Silber (Spot) 15,53 15,45 +0,5% +0,08 -13,0% Platin (Spot) 765,90 758,25 +1,0% +7,65 -20,6% Kupfer-Future 2,35 2,36 -0,4% -0,01 -16,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Anleger an der Wall Street scheinen am Mittwoch schon wieder die Zurückhaltung des Vortags abgelegt zu haben. Den vorbörslichen Indikationen zufolge dürfte es zumindest für Aufschläge zum Start reichen. Dabei haben am Dienstag verschiedene Fed-Vertreter gewarnt, dass es mit der wirtschaftlichen Erholung nicht so glatt gehen dürfte. So vermutet Loretta Mester von der Fed von Cleveland, dass die Wirtschaft zusätzliche Stimulierungen benötigt und die Inflation wahrscheinlich für einige Zeit niedrig bleiben dürfte. Dazu kommen noch neue Spannungen zwischen den USA und China wegen des Ursprungs der Covid-19-Pandemie. Laut einem Gesetzesvorschlag von Senator Lindsey Graham könnte Präsident Donald Trump Sanktionen gegen China erlassen, sofern das Land zu diesem Thema keine Untersuchungen einleitet. Am Markt fürchtet man neue Handelskonflikte. Doch nach den starken Verlusten im späten Dienstagsgeschäft ist nun erst einmal mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Allerdings ist die vorbörsliche Tendenz noch nicht ausgemacht. Denn Fed-Chef Jerome Powell wird sich eine halbe Stunde vor Börsenstart beim Peterson Institute for International Economics zu Wort melden. Außerdem werden die Erzeugerpreise für April mitgeteilt.

Bei den Einzelwerten legen Tesla vorbörslich 1,3 Prozent zu. US-Präsident Trump stärkt CEO Elon Musk den Rücken, der gegen die Auflagen der lokalen Behörden in Kalifornien die Fertigung wieder aufgenommen hat. Facebook legen 0,4 Prozent zu. Einem Bericht zufolge hat sich das soziale Netzwerk mit früheren Mitarbeitern, die für das Auswerten und Filtern von Inhalten auf den Seiten des sozialen Netzwerks zuständig waren und posttraumatische Belastungen davontrugen, auf die Zahlung von 52 Millionen Dollar geeinigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

17:55 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Mit anziehenden US-Futures erholen sich Europas Börsen von den Tiefs, notieren aber weiter klar im Minus. Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, hatte vor einer zu schnellen Lockerung der verhängten Pandemie-Beschränkungen in den USA gewarnt. Die durch die Corona-Krise erhöhte Risikovorsorge und Wertberichtigungen haben der Commerzbank im ersten Quartal einen Verlust beschert. Für die Aktie der Commerzbank geht es um 4,8 Prozent nach unten, Deutsche Bank verlieren 3,3 Prozent.Im Blick steht auch der italienische Bankensektor nach der Abstufung italienischer Institute durch Fitch. Die Ratingagentur hat die Bonitätsnoten unter anderem für den Unicredit (minus 2 Prozent) und Intesa Sanpaolo (plus 0,3 Prozent) heruntergenommen. Mit der Aktie der Deutschen Wohnen geht es gegen den Trend um 1,2 Prozent nach oben. "Die Zahlen sehen durch die Bank solide aus", heißt es im Handel. Negativ beurteilt ein Händler die kurzfristigen Kursperspektiven von VW. Das Unternehmen fährt die Produktion bestimmter Modelle schon wieder herunter. Die Aktie fällt um 3,4 Prozent, der Sektor der europäischen Automobilhersteller gibt 2,3 Prozent nach. Für die Aktie von L'Oreal geht es um 1,5 Prozent nach unten. Der Konzern streicht die angekündigte Dividendenerhöhung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:05 Uhr Di, 18.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0853 +0,06% 1,0846 1,0851 -3,2% EUR/JPY 116,17 -0,09% 116,23 116,51 -4,7% EUR/CHF 1,0523 +0,04% 1,0518 1,0517 -3,1% EUR/GBP 0,8831 -0,13% 0,8828 0,8828 +4,3% USD/JPY 107,03 -0,15% 107,17 107,37 -1,6% GBP/USD 1,2290 +0,18% 1,2286 1,2291 -7,3% USD/CNH (Offshore) 7,1070 -0,01% 7,1044 7,0974 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.915,51 +1,87% 8.909,26 8.915,76 +23,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend Gewinne - Sehr schwache Vorgaben der Wall Street haben am Mittwoch nur anfangs auf die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien gedrückt. Im Verlauf verringerten sich frühe teils deutliche Verluste immer mehr und nach einem Aufwärtsschub im Späthandel gingen die meisten Indizes sogar mit Gewinnen aus dem Tag. In den USA waren die Kurse dagegen im Späthandel abgerutscht, nachdem der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, vor einer zu schnellen Lockerung der wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen gewarnt hatte. Der Tokioter Nikkei-Index gehörte mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 20.267 Punkte zu den wenigen Verlierern, schloss aber dennoch 200 Punkte über seinem Tagestief. Hier gab es etwas Gegenwind vom festeren Yen. In Sydney, Schanghai und im Hongkonger Späthandel lagen die Indizes dagegen bis zu 0,4 Prozent im Plus, noch deutlicher nach oben ging es in Seoul und zwar um knapp 1 Prozent. In Seoul hieß es, Berichte über eine mögliche Kooperation von Samsung und Hyundai Motor bei der Herstellung von Fahrzeugbatterien hätten die anfangs schlechte Stimmung und auch schwache Arbeitsmarkdaten in den Hintergrund gedrängt. Die Aktie des Batterieherstellers Samsung SDI machte einen Satz um 9 Prozent nach oben, Hyundai gewannen 1,3 Prozent. Samsung Electronics verteuerten sich um 1,4 Prozent. Eine Sonderbewegung gab es in Indien, dort lag das Marktbarometer Sensex zuletzt über 2 Prozent höher, gestützt von einem angekündigten Fiskal- und geldpolitischen Paket der indischen Regierung. In Hongkong berichteten Börsianer von etwas höheren Verlusten bei Immobilienaktien wie Wharf Real Estate und Sun Hung Kai Properties von bis zu 1,3 Prozent. Hintergrund sei, dass es in den vergangenen Tagen wieder Proteste auf den Straßen und den Einkaufszentren gegen die Regierung gegeben habe.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt legen zur Wochenmitte zu. Die Sorge um eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie lässt die Anleger vorsichtiger werden. Auch bei der Rating-Senkung in Italien liefert die Corona-Pandemie den Auslöser. Nachdem Fitch bereits am 28. April das Rating für Italien von BBB mit negativem Ausblick auf BBB- mit stabilem Ausblick herabgenommen hat, folgte nun ein entsprechendes Downgrade bei einigen italienischen Banken. Darunter sind auch die Institute Intesa Sanpaolo und UniCredit. Bei Intesa Sanpaolo und UniCredit nahm Fitch das SP-Rating um eine Stufe von BBB negativ auf BBB- stabil zurück. Bei UniCredit rutschte zudem das SNP-Rating in den Non-Investment-Grade-Bereich und liegt nun bei BB+. Fitch ist der Ansicht, dass die Ratings der beiden Banken nicht über dem Rating des Staates, der hart von der Corona-Pandemie getroffen wurde, liegen sollten. Der 5-Jahres-CDS auf Intesa ist gegenüber dem Vortag um 4 Basispunkte auf nun 174 gestiegen, der auf die Unicredit um 3 Basispunkte auf 175.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank-CFO: Gewinnziel 2020 "deutlich ambitionierter"

Angesichts der Corona-Krise und eines Verlusts im ersten Quartal steht der von der Commerzbank für 2020 angepeilte Gewinn auf der Kippe. Die Bank halte das Ziel eines positiven Ergebnisses inzwischen für "deutlich ambitionierter", sagte Finanzvorständin Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz. Entscheidend sei, wann die noch verbliebenen Kosten für den Stellenabbau von rund 750 Millionen Euro verbucht werden könnten.

Corona-Krise treibt Commerzbank in die roten Zahlen

Die durch die Corona-Krise erhöhte Risikovorsorge und Wertberichtigungen haben der Commerzbank im ersten Quartal einen Verlust beschert. Auf eine konkrete Gewinnprognose verzichtet die Bank, die sich bisher für 2020 ein positives Ergebnis vorgenommen hat. Bei der Reduzierung der Kosten kommt die Bank weiter voran.

Deutsche Post will kurzfristig Anleihen begeben

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.