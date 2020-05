SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der weltweit größte Ride-Hailing Dienst Uber Technologies will den Wettbewerber Grubhub übernehmen und befindet sich in Verhandlungsgesprächen. Uber Technologies Inc. befindet sich laut Wall Street Journal in Übernahme-Verhandlungen um Grubhub, einen Anbieter von Essen-Lieferdiensten....

Den vollständigen Artikel lesen ...