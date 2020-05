Berlin will künftig mehr auf Müllvermeidung, Wiederverwendung und Verwertung setzen. Das strebt der Senat mit seinem am vergangenen Dienstag beschlossenen "Abfallwirtschaftskonzept für Siedlungs- und Bauabfälle sowie Klärschlämme für die Jahre 2020 bis 2030" an. Nach der "Zero Waste Strategie des Landes Berlin" soll unter anderem die Getrennterfassung von Bioabfällen, Wertstoffen und Elektrokleingeräten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...