NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street scheinen am Mittwoch schon wieder die Zurückhaltung des Vortags abgelegt zu haben. Den vorbörslichen Indikationen zufolge dürfte es zumindest für Aufschläge zum Start reichen. Dabei haben am Dienstag verschiedene Fed-Vertreter gewarnt, dass es mit der wirtschaftlichen Erholung nicht so glatt gehen dürfte. So vermutet Loretta Mester von der Fed von Cleveland, dass die Wirtschaft zusätzliche Stimulierungen benötigt und die Inflation wahrscheinlich für einige Zeit niedrig bleiben dürfte.

Dazu kommen noch neue Spannungen zwischen den USA und China wegen des Ursprungs der Covid-19-Pandemie. Laut einem Gesetzesvorschlag von Senator Lindsey Graham könnte Präsident Donald Trump Sanktionen gegen China erlassen, sofern das Land zu diesem Thema keine Untersuchungen einleitet. Am Markt fürchtet man neue Handelskonflikte.

Doch nach den starken Verlusten im späten Dienstagsgeschäft ist nun erst einmal mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Allerdings ist die vorbörsliche Tendenz noch nicht ausgemacht. Denn Fed-Chef Jerome Powell wird sich eine halbe Stunde vor Börsenstart beim Peterson Institute for International Economics zu Wort melden. Außerdem werden die Erzeugerpreise für April mitgeteilt.

Noch wenig Bewegung beim Öl - Gold leicht im Plus

Der Ölpreis tendiert wenig verändert. Während die allmähliche Aufhebung der pandemie-bedingten Einschränkungen prinzipiell stützend wirkt, bremst die Furcht vor einer zweiten Welle. Am Mittwoch werden neue Daten zu den Öllagerbeständen in den USA eine Indikation liefern. WTI zeigt sich unverändert bei 25,77 Dollar je Fass, Brent steigt um 0,5 Prozent auf 30,14 Dollar.

Die US-Devise gibt nach, der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Hier warten die Teilnehmer auf die Aussagen von Fed-Chef Powell.

Das gilt auch für den Goldpreis. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.708 Dollar. Damit bewegt er sich weiter in einer engen Spanne um 1.700 Dollar. Negative US-Zinsen könnten Gold einen weiteren massiven Aufwärtsschub verleihen, sagt Commerzbank-Rohstoff-Analyst Carsten Fritsch. Einige Fed-Futures spekulierten auf negative US-Zinsen, so Fritsch, der allerdings auch darauf verweist, dass die US-Notenbank solche bisher ausgeschlossen hat. "Es wäre daher sehr überraschend, wenn Powell andere Töne anschlagen würde", ergänzt er.

Anleihen stoßen auf moderates Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite wird von steigenden Kursen um 0,5 Basispunkte auf 0,66 Prozent gedrückt.

Bei den Einzelwerten steigen Tesla vorbörslich um 2,1 Prozent. US-Präsident Trump stärkt CEO Elon Musk den Rücken, der gegen die Auflagen der lokalen Behörden in Kalifornien die Fertigung wieder aufgenommen hat.

Facebook legen 0,5 Prozent zu. Einem Bericht zufolge hat sich das soziale Netzwerk mit früheren Mitarbeitern, die für das Auswerten und Filtern von Inhalten auf den Seiten des sozialen Netzwerks zuständig waren und posttraumatische Belastungen davontrugen, auf die Zahlung von 52 Millionen Dollar geeinigt.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,16 -103,7 5 Jahre 0,32 -0,5 0,33 -160,3 7 Jahre 0,51 -0,5 0,51 -173,7 10 Jahre 0,66 -0,5 0,67 -178,0 30 Jahre 1,35 -1,9 1,37 -171,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:05 Uhr Di, 18.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0875 +0,26% 1,0846 1,0851 -3,0% EUR/JPY 116,27 -0,01% 116,23 116,51 -4,6% EUR/CHF 1,0527 +0,08% 1,0518 1,0517 -3,0% EUR/GBP 0,8824 -0,21% 0,8828 0,8828 +4,3% USD/JPY 106,91 -0,26% 107,17 107,37 -1,7% GBP/USD 1,2325 +0,46% 1,2286 1,2291 -7,0% USD/CNH (Offshore) 7,1009 -0,10% 7,1044 7,0974 +1,9% Bitcoin BTC/USD 9.013,76 +2,99% 8.909,26 8.915,76 +25,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,77 25,78 -0,0% -0,01 -56,7% Brent/ICE 30,14 29,98 +0,5% 0,16 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,62 1.702,50 +0,3% +5,12 +12,5% Silber (Spot) 15,54 15,45 +0,6% +0,09 -13,0% Platin (Spot) 768,20 758,25 +1,3% +9,95 -20,4% Kupfer-Future 2,35 2,36 -0,4% -0,01 -16,2% ===

May 13, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

