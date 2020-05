Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute die Aktie von TUI. Der von der Corona-Krise hart getroffene Touristik-Konzern will rund 8.000 Arbeitsplätze abbauen, also mehr als jede 10. Stelle. Die Verwaltungskosten sollen um 30% sinken und Investitionen zurückgefahren werden. TUI solle gestärkt aus der Krise hervorgehen. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Vor der heutigen online Hauptversannkzbg gab es schwache Zahlen. Die Bank rutscht wegen der Belastungen aus der Corona-Krise im 1. Quartal in die roten Zahlen. Netto stand ein Verlust von 295 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 122 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv